Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в «Игре престолов», признался, что до сих пор не видел финального сезона сериала.

Харингтон подчеркнул, что это было сознательным решением из-за критики финала поклонниками «Игры престолов». «Я знаю, через что нам пришлось пройти, чтобы снять его, и это было тяжело, и все вкладывали в это любовь и силы. Мы знали, что мы все делаем правильно. И мы знали, что это правильно для наших персонажей, потому что мы жили с ними десятилетие», — его слова приводит The Independent.

В августе писатель Джордж Мартин, по книгам которого была создана «Игра престолов», рассказал, как на него повлияла концовка сериала. Месяцем ранее он осудил поклонников шоу за токсичность.

В мае фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов», который они сочли неудачным. В ответ участвовавшие в проекте актеры Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт сказали, что зрители имеют право на собственное мнение, однако их петиция с просьбой переделать последние эпизоды является неуважением по отношению к создателям шоу.

Minval.az