Некоторые участники делегации на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) также не получили американские визы. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По словам российского представителя, разрешения на въезд в США не получили десять человек. Он также напомнил о похожей ситуации, когда российских делегатов также не допустили до нее.

«Нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом. Предлоги невыдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций», — заключил Небензя.

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