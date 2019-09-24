48-летняя певица Анна Нетребко, супруга исполнителя Юсифа Эйвазова, открыла театральный сезон в Метрополитен-опере (Metropolitan Opera). Анна Нетребко позировала в розовом наряде с оголенным плечом, пишет Cosmopolitan.

В Нью-Йорке на Манхэттене собрались мировые знаменитости. Один из самых известных и престижных оперных театров открыл новый сезон. Среди приглашенных звезд оказалась российская оперная певица Анна Нетребко. Она стала настоящим украшением ковровой дорожки.

Анна позировала в наряде цвета фуксия от Monique Lhuillier. Платье с воланами и оголенным плечом подчеркнуло узкую талию и пышные формы Анны. Образ дополнили туфли с отрытым носиком от Maison Valentino, эффектный браслет, усыпанный бриллиантами от Chopard. Анна также прихватила клатч в виде книги с надписью «Metropolitan Opera» от российской творческой студии.

«Поздравляем великолепный состав талантливых певцов, представивших нам Гершвина сегодня на сцене МЕТ! Лучшего состава и быть не может», — поделилась Анна.

Оперная дива позировала на дорожке с генеральным менеджером театра Питером Гелбом. Для артистов театра после концерта устроили роскошный банкет.

Minval.az