В Армении объявлено условное военное положение в связи с началом военных учений.

«Согласно плану подготовки Вооружённых сил Армении на 2019 год, 24 сентября на территории страны начались широкомасштабные стратегические учения «Развёртывание вооружённых сил, противодействие агрессии противника», — приводит ТАСС слова начальника информационного отдела аппарата Генштаба ВС Армении Самвела Асатряна.

В стране по решению правительства объявлено условное военное положение.

«Органы управления и войска вооружённых сил приведены в полную боевую готовность», — сказал Асатрян.

Minval.az