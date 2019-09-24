Полиция Грузии задержала 11 человек по подозрению в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщают «Известия».

Организаторами съемок стали выходцы из США и Австралии. Они оборудовали фотосалоны в нескольких съемных квартирах в Тбилиси. Полиции известно о десяти пострадавших девочках в возрасте от 8 до 12 лет.

Как утверждает следствие, родители сами договаривались о съемках детей в порно. «Абсолютно все родители знали, что их дети участвуют в порнографических фото- и видеосъемках, и у каждого родителя была финансовая сделка», — заявила прокурор.

За съемку родители получали от 500 до 3000 лари (примерно от 300 до 1800 манатов) в зависимости от популярности контента с участием ребенка. Позже ролики продавали в даркнете за криптовалюту. Детей изъяли из семей, с ними работают социальные служащие и психологи.

Сами родители утверждают, что не знали о характере съемок. Адвокат одной из семей рассказал, что взрослые приходили только на первую фотосессию, где ребенок участвовал в обычных студийных съемках. После этого дети самостоятельно продолжали ходить в салоны. По словам адвоката, причастность родителей к преступлению пока не доказана.

Minval.az