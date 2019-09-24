Украдены моторы с нефтяных вышек в поселке Баил Сабаильского района.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в Управление полиции Сабаильского района поступила информация о краже 5 моторов с нефтяных вышек на территории поселка. Сотрудники управления провели расследование по «горячим следам» и задержали подозреваемых в совершении преступления жителя Баку Тарлана Ибадова и жителя Имишли Эльнура Агаева.

Оба они подтвердили, что украли и продали в Низаминском районе 5 моторов.

Отметим, что украденные моторы были найдены сотрудниками полиции и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту в Следственном отделе Сабаильского районного управления полиции возбуждено уголовное дело.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению преступных связей задержанных.

Minval.az