Пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил о снятии санкций Европейского суда с бывшего главы государства.

«Решение Европейского суда от 24.09.2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как на Украине, так в Европейском союзе», — написал Кирасир в Facebook.

Он подчеркнул, что «на протяжении пяти лет прошлая украинская власть и подконтрольная ей Генпрокуратура вели масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, не имея каких-либо доказательств и фальсифицируя материалы, навязывали миф о якобы причастности президента Виктора Януковича к различным преступлениям».

Однако, по его словам, в этот период власти многих стран, включая все страны Европейского союза и Швейцарию, официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов, принадлежащих экс-президенту.

«Генеральная прокуратура Украины официально подтвердила, что президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления. Президент Янукович также не является обвиняемым в организации массовых убийств правоохранителей и митингующих в Киеве в феврале 2014 года, — продолжил Кирасир. — Напротив, все чаще появляется информация, в том числе и из-за рубежа, а также от пострадавших участников протестов, других свидетелей и очевидцев, что массовые убийства были тщательно спланированной чудовищной провокацией, организованной представителями руководства «майдана» для срыва Cоглашения об урегулировании политического кризиса и для силового захвата власти». Кирасир также отметил, что в настоящее время в апелляционной инстанции обжалуется и решение Оболонского суда в отношении Януковича.

«Своим нынешним решением Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов В. Ф. Януковича», — подчеркнул Кирасир и добавил, что адвокаты будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел.

Minval.az