25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны дожди, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 54-30 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az