Армения всячески затягивает переговоры с Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Армения, вместо того, чтобы участвовать в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ, стремится выиграть время для укрепления оккупации азербайджанских территорий. Тем самым, Армения злоупотребляет обязательствами по мирному урегулированию конфликта с Азербайджаном, затягивает переговорный процесс и стремится создать любую возможность, чтобы избежать урегулирования», сказал Мамедъяров в понедельник в Нью-Йорке на четвертом заседании Контактной группы по Карабаху в рамках Организации исламского сотрудничества.

Текст выступления Мамедъярова распространила пресс-служба МИД. Глава МИД отметил, что международная общественность не должна давать возможность затянуть урегулирование конфликта.

Мамедъяров добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с «безответственными заявлениями». «Это вызывает у нас беспокойство и мы не приемлем такие заявления. Такие заявления свидетельствуют, что новые власти в Армении продолжают политику нарушения норм и принципов международного права», — цитирует министра «Интерфакс».

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на режим перемирия, Армения продолжает атаки на азербайджанских военных и гражданское население в зоне конфликта и на границе двух стран, что приводит к гибели и ранению людей.

Minval.az