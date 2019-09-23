Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в телеклуб в следующем сезоне игр.

«Замечательно оцениваю (возвращение Друзя)… Я не знаю, за что он должен был извиняться», — отметил Аскеров.

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