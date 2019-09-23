Итак, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 сентября приехал в Лос-Анджелес с целью выступления на митинге армянской общины – а точнее, залить армянские уши очередными «достижениями великой Родины». Все бы ничего, да вот тут планы премьер-министра обгадили самолеты с баннерами, гласящими «Karabakh is Azerbaijan! End the Occupation!».

Новости с небес обетованных конечно же, ошеломили Пашиняна, но традиционно-армянская привычка попрошайничать оказалась сильнее, и премьер-министр бедной страны, стараясь заглушить шум мотора самолета, парящего над его головой, обратился с высокой трибуны к армянским диаспорским бизнесменам с предложением «подать на Родину» под эгидой новоиспеченной Пашиняном формулой «Обогащайте и обогащены будете».

При этом Пашинян убеждал, что в результате «бархатной революции» в Армении сформировано правительство, которое хочет создать для каждого человека возможность жить и созидать. Как говорится, по труду и способностям, потребностям и возможностям, и так далее.

Распалившись, Пашинян, вообразив себя Николом Сасунским, вещал, что в самое ближайшее время в Армении будут восстановлены тысячи километров дорог, отремонтированы и построены школы и детские сады и так далее. А потому соотечественники по всему миру должны протянуть руку (кошелек) помощи для скорейшего свершения экономической «революции».

Обогащайтесь, обогащайте, армяне! Коррупция и олигархия в стране упразднены! Теневой экономики больше не существует!

Не удивительно, что Никол «Сасунский» задался целью нахристарадничать как можно больше, ведь уровень жизни народа «Великой Армении» остается крайне низким, а армяне, обсуждая вовсю несомненно такие важные для этой страны, ориентирующейся на Европу ценности, как трансгендерства (еще бы не обсуждать, если трансгендер Лилит Мартиросян в парламенте Армении на слушаниях по вопросам о правах человека выступает) и толерантность (читайте, толерантный агрессор), продолжают жить впроголодь. Зато жизнь в Армении ой какая нескучная. Да вот все эти липовые «ценности» на пути Армении к «европейскому развитию» увеличить благосостояние простым армянам пока не помогают.

Конечно же, у Никола «Сасунского» пока еще есть так называемый кредит доверия населения (уж больно красиво розовое масло в уши льет), но политическая оппозиция уже не раз и не два дала оплеуху велеречивому «Сасунскому», заявляя, что товарищ сей – не более чем обычное трепло, мастер революционных речей, но никак не результатов.

Но самой главной оплеухой «Сасунскому» является официальная (и весьма печальная) статистика, говорящая о времени глобального упадка экономики «Великой Армении», где главными поставщиками денег в армянские семьи являются трудовые мигранты, разъехавшиеся по всему миру, потому что зарплаты и пенсии на родине настолько смехотворны, а цены столь непомерно высоки, что выжить на них не представляется возможным. Согласно статистике, треть населения «Великой Армении», то есть миллион человек, живут за чертой унизительной бедности.

Потому-то и ездит «Сасунский» по заграницам, призывая состоятельных братьев-армян «подать на экономическую революцию». Но, как говорится в Библии, блажен кто верует. А enter the gungeon (вотум доверия) у Никола «Сасунского», похоже, уже на исходе.

Яна Мадатова

Minval.az