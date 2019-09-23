Международный комитет красного креста (МККК) ведет переговоры по возращению тела убитого на линии фронта военнослужащего азербайджанской армии.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, структура, которую она представляет, осведомлена и ведет двусторонний конфиденциальный диалог с соответствующими структурами, передает агентство АПА.

22 сентября армяне застрелили солдата азербайджанской армии Абдулрахманова Рамина Шовкет оглу, который заблудился на территории между позициями азербайджанской армии и вражеских войск.

Как сообщили в Министерстве обороны, для безопасной эвакуации тела солдата с территории сделано обращение в Азербайджанское представительство Международного комитета Красного креста.

Minval.az