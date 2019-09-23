Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана приняло решение касательно обращения заслуженной артистки Шабнам Тапдыг для регистрации товарного знака, воспроизводящего ее имя.

В ответ на запрос Report в агентстве заявили, что заслуженная артистка обратилась для регистрации товарного знака «İLK ŞƏBNƏM».

«Заслуженная артистка Шабнам Ильяс гызы Тапдыгова подала 11 июня в Агентство по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «İLK ŞƏBNƏM» по классу №41 (Услуги по предоставлению музыкальных произведений) в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг. Обращение было рассмотрено в отделе товарных знаков, промышленных образцов и географических показателей Центра экспертизы патентных и товарных знаков, решением Наблюдательного совета от 22 августа 2019 года оно было зарегистрировано».

В агентстве заявили, что зарегистрированный товарный знак не рассматривается для защиты личных имен: «Он охватывает зарегистрированные по классификации права на товарный знак и товарные знаки в отношении услуг».

Отметим, что 11 июня 2019 года заслуженная артистка Шабнам Тапдыг обратилась в Агентство по интеллектуальной собственности для регистрации товарного знака под именем «İLK ŞƏBNƏM» («ШАБНАМ ПЕРВАЯ»).

Minval.az