В Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, сообщил телеканал «Грозный». Первым на это обратило внимание издание «Кавказ. Реалии».

Одна из задержанных Зина Чакаева сообщила в эфире телеканала, что «кормила джиннов» говядиной и домашним лавашом. У задержанного Тагира Мутаева, как рассказал корреспондент телеканала, был «долгосрочный контракт с джиннами». Третья задержанная Маи Зильбухарова сообщила, что предлагала избавиться от сглаза с помощью крови курицы.

В телесюжете всех задержанных отчитал главный врач центра исламской медицины в Грозном, богослов Адам Эльжуркаев. Он заявил, что все подозреваемые «продали свое тело и свою душу дьяволу». «Новая газета» отметила, что всех троих заставили извиниться.

Minval.az