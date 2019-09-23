Ночью 21 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием выходцев из Армении и Дагестана.

«О конфликте в полицию сообщили около половины пятого утра. Перед ещё официально не открывшейся станцией метро «Проспект Славы» сошлись в равном поединке 16 человек. В какой-то момент взаимные оскорбления переросли в драку, а там уже один из участников достал нож и начал активно им размахивать», — пишет «Фонтанка».

Отмечается также, что вследствие инцидента в больнице оказалось пять человек.

Minval.az