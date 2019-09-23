МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту массовой драки, которая произошла в субботу утром во Фрунзенском районе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Два участника драки задержаны, сообщает российский интернет-портал 78.ru. По мнению следствия, они нанесли телесные повреждения другим участникам драки.

Полицейские установили, что причиной драки стал конфликт на бытовой почве.

В субботу около половины пятого утра в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что у дома 43/49 по проспекту Славы, возле метро «Проспект Славы» происходит массовая потасовка. В драке участвовали около 20 граждан Армении и Азербайджана. Очевидцы сняли инцидент на видео.



Minval.az