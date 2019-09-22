Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не существует никакой согласованной «формулы Штайнмайера», которая должна регулировать порядок проведения выборов в Донбассе.

— Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой «формулы Штайнмайера», якобы с кем-то согласованной, не существует, — заявил Порошенко в интервью украинскому Пятому каналу.

Напомним, в 2015 году экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм, который предусматривает введение в Донбассе особого статуса в день проведения выборов. Если ОБСЕ признает выборы, особый режим будет введён на постоянной основе и можно будет переходить к другим этапам минских соглашений.

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