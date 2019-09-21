В Грузии в городе Тбилиси и Рустави ураганный ветер повалил деревья, а также сорвал крыши с домов и повредил линии электропередачи. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали два человека.
Уточняется, что в одном из районов Тбилиси большое дерево упало на двух мужчин, они были госпитализированы.
Как подчеркивается, в городе Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов, а также вырвал с корнем деревья, которые повредили линии электропередачи и машины.
Ради безопасности временно был закрыт центральный парк культуры.