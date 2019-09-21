

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 15:00 часов.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра в Сумгайыте достигла 34 м/с, в Баку — 35 м/с, в Балакяне — 25 м/с, в Пираллахы — 26 м/с, Маштаге, Аляте, Неятчале — 24 м/с, Агстафе, на Нефтяных камнях и Тертере — 22 м/с, Забрате — 21 м/с, Набране, Чилове, Загатале и Гяндже — 20 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 3,8 метра, передает Report.

Minval.az