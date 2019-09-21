Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов прокомментировал информацию о задымлении на станции метро «Гянджлик» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Б.Мамедов сообщил, что в вагонах состава наблюдалось задымление: «Поезд был проверен, все в порядке. С теми же пассажирами состав продолжил движение», передает Report.

По словам Б.Мамедова, до этого поезда на линию был выпущен тестовый состав, который ехал без пассажиров: «Произошло задымление тормозных колодок тестового поезда. В мерах предосторожности были высажены пассажиры следовавшего за ним состава».

По его словам, инцидент не отразился на графике движения поездов.

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