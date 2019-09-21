Сотрудник Отдела дорожной полиции Наримановского района Баку, майор полиции Мехти Салимов, которого оскорбил водитель такси, освобожден от занимаемой должности.

М.Салимова отправили в отставку (на пенсию) в связи с достижением им пенсионного возраста, передает агентство «1news.az».

Напомним, что ранее произошел следующий инцидент — водитель такси Фахраддин Насиров грубо оскорбил М.Салимова, который составил в отношении него административный протокол, и это заснял на видео случайный очевидец. После распространения видео и вызванного им общественного резонанса таксист был задержан и по решению суда административно арестован на 15 суток.

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