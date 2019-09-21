Властями Узбекистана принято положение, которое утверждает правила проведения свадеб и других мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.

Ранее в Узбекистане не раз обсуждалась проблема несоответствия традиций проведения различных церемоний требованиям современной жизни. В соцсетях иронизировали над традицией «справлять свадьбы семь дней, семь ночей, как в сказке, а потом жить в нищете и под бременем кредитов». Многие всерьез писали, что старинный традиционный уклад становится препятствием на пути к формированию новой семьи, а некоторые другие ритуалы просто разоряют людей, способствуют трудовой эмиграции граждан.

В связи с этим новым порядком установлено, что мероприятия должны проводиться только с 6 утра до 23:00, отклонения недопустимы. Также было принято решение запретить праздновать то или иное событие на протяжении нескольких дней, за исключением дня угощения пловом. В этом случае городские и районные советы смогут определить время для этой процессии.

Ограничение распространяется не только на количество дней празднования, но и на число гостей. Отныне на праздник можно будет пригласить не более 200 гостей, а на день угощения пловом – до 300.

Было решено запретить использование более трех легковых автомобилей в свадебных кортежах. Количество приглашенных музыкантов и групп тоже стало ограниченным.

На такие меры было решено пойти с целью пресечь расточительство во время празднований. Новые правила проведения торжественных мероприятий и свадеб начнут действовать с 1 января 2020 года.

Minval.az