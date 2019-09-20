Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили удостоверение Украинского общества слепых. Об этом сообщает «Укринформ».

Таким способом организация захотела привлечь внимание главы государства к проблемам предприятий, на которых работают незрячие. По словам главы общества Константина Ильницкого, устав допускает членство здоровых людей. Получив официальный документ, Зеленский «обязан помогать», отметил он.

Документ должны были вручить Зеленскому во время представления нового губернатора Винницкой области, однако президент не посетил это мероприятие. Удостоверение было отдано заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову с просьбой передать его главе государства.

Minval.az