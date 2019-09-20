В Азербайджане завершились широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений, начатые с 16 сентября под руководством министра обороны согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В учениях задействованы до 10.000 личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, сообщает Report.

Согласно плану проведения широкомасштабных учений, управление войсками, поднятыми по тревоге, и их передвижение осуществляется скрытно и оперативно соответственно с высоким требованием по их организации. В ходе продолжающихся учений войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки. На командных пунктах управления войсками организуется боевая работа.

В то же время на очередном этапе широкомасштабных оперативно-тактических учений задачи по действиям войск были отработаны на картах.

Разведданные, полученные в сложной радиоэлектронной обстановке были нанесены на карты.

Доклады, подготовленные по сложившейся обстановке, с помощью автоматизированных систем управления доведены до командно-начальствующего состава в качестве распоряжений.

Затем в ходе учений войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена в резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

18 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал на одном из командно-наблюдательных пунктов широкомасштабных учений. После заслушивания докладов командующих видами и родами войск, командиров воинских объединений и соединений, а также других должностных лиц, были уточнены соответствующие задачи по применению сил и средств на местности.

Рекогносцировка местности также была проведена и на других учебных точках. Министр обороны посетил пункты, созданные в полевых условиях на местности, и учебные точки на различных полигонах, дал соответствующие указания в связи с точным выполнением распоряжений.

20 сентября был выполнен этап боевой стрельбы широкомасштабных оперативно-тактических учений с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений, проводимых под руководством министра обороны. По замыслу учений, войска с применением вооружения и военной техники отработали учебно-боевые задачи по организации и проведению контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения стратегически выгодными районами и рубежами на освобожденных территориях.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, передовые, обходящие отряды выполнили задачи по организации слаженности действий во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

На учениях основное внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия проходили на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Во время проведения подразделениями боевых стрельб и маневра огнем основное внимание обращалось на выполнение тактических задач с применением современного вооружения и военной техники.

Minval.az