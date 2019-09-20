Завкафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Ариф Бабаев прооперирован.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Баку «Скажем НЕТ оскорблениям, ругани и клевете в социальных сетях» сообщил член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Чингиз Ганизаде.

По его словам, Ариф Бабаев не смог присутствовать на мероприятии из-за того, что проходит лечение за рубежом. Позже народный артист связался с участниками мероприятия по телефону и поделился своим мнением.

Отметим, что в одной из стамбульских больниц 81-летнему А.Бабаеву провели операцию на ноге.

Minval.az