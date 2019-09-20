20 сентября в Центре Гейдара Алиева проходит церемония по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер зачитал письмо государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп зачитал письмо Государственного секретаря по международной торговле Международного торгового департамента Соединенного Королевства.

Затем выступили региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс и первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Хошбахт Юсифзаде.

Minval.az