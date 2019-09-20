Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халаф Халафов в честь своего 60-летия был удостоен нагрудным знаком МИД Российской Федерации «За вклад в развитие международного сотрудничества».

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, посетивший Министерство иностранных дел для вручения награды, зачитал письмо министра иностранных дел России, передает агентство АПА. Он отметил, что заместитель министра Халаф Халафов внес ощутимый вклад в укрепление разностороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Minval.az