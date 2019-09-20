Компания «Azermarka» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило в оборот марки, посвященные 25-летию «Контракта века», сообщается в информации ведомства.

Выпуск изготовлен в виде листа, состоящего из 20 марок (4 ряда по 5 штук каждый) 11-ти видов. Размер листа: 165х185мм, размер каждой марки – 40х28 мм.

Марки под порядковыми номерами 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17 и 19 имеют одинаковый дизайн. На них символически изображены два нефтепровода в момент «рукопожатия», по форме своей напоминающие число 25.

На остальных марках изображены: логотип Азербайджанской международной операционной компании (марка №2); платформа «Чираг» (№4); платформа «Центральный Азери» (№5); Сангачальский терминал (№7); платформа «Восточный Азери» (№10); платформа «Западный Чираг» (№12); платформа «Глубоководный Гюнешли» (№13); платформа «Западный Азери» (№15); нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (№18); Джейханский терминал (№20).

Тираж марок — 20 тыс. листов, они выпущены в белорусском городе Бобруйск. Дизайнером марок является главный художник «Азермарки» Вугар Эюбов.

Также выпущены специальный памятный штемпель и 5,5 тыс. штук конвертов первого дня.

Minval.az