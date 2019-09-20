На депутата Милли Меджлиса, члена парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Рафаэля Джебраилова подали в суд.

Как сообщает Report, 9 сентября 2015 депутат получил на строительство дома кредит в размере 300 тысяч долларов.

Как выяснилось, депутат был семейно близок с одолжившим ему человеком, но вовремя погасить его так и не смог. Гарантией возвращения долга стало депутатское удостоверение. Тарана Расим гызы Фаталиева обратилась в суд в связи с невозвращением взятого депутатом долга. 15 февраля 2019 года Абшеронский районный суд вынес решение в ее пользу. Ответчик Рафаэль Джебраилов подал апелляционную жалобу, но его жалоба не была удовлетворена.

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