Якутского шамана Александра Габышева, который был задержан накануне в Бурятии, отправили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Там проведут его психиатрическую диагностику, сообщает якутский Минздрав.

Она будет основываться на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. «Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь, — заявили в Минздраве. — При необходимости могут быть привлечены социальные службы».

Напомним, десятки человек в масках и с оружием в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области задержали Габышева. Его подозревают в совершении преступления на территории Якутии. В чем именно подозревают Габышева, не уточняется. Ранее якутский шаман поставил себе цель — добраться до Москвы и изгнать президента Владимира Путина, которого назвал «порождением темных сил». «Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять», — отмечал Габышев. Шаман шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону российской столицы, пока его не задержали.

Minval.az