Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Руденко заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Руденко работает в системе МИД с 1985 года. С 2007 по 2011 год он возглавлял отдел Департамента общеевропейского сотрудничества, после чего стал заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене. С марта 2016 года возглавлял второй департамент СНГ МИД РФ.

Ранее в сентябре российский МИД покинул Григорий Карасин, который курировал в ведомстве работу со странами СНГ. Как и сообщалось ранее, функционал статс-секретаря преемнику Карасина не достанется. Он был передан другому замминистра — Евгению Иванову. А сам бывший заместитель министра иностранных дел был назначен сенатором от Сахалина.

На пост заместителя министра рассматривались три ключевых кандидата. Несколько недель назад основным из них считался нынешний директор консульского департамента министерства Иван Волынкин. Однако, как пишет «Коммерсант», в процессе обсуждения его кандидатуры стало ясно, что работа на двух важных направлениях может быть затруднена. Во-первых, он с 2013 по 2018 год был чрезвычайным и полномочным послом России в Армении, что могло несколько осложнить выстраивание связей с Азербайджаном. А во-вторых, он был объявлен персоной-нон-грата в Грузии, что могло негативно сказаться на взаимодействии со спецпредставителем премьер-министра этой страны по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

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