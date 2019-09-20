Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Как отмечается, такое заявление он сделал в статье под названием «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, Вашингтон не принимает предложение российской стороны договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Он отметил, что США планируют окончательно отказаться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Вашингтон так и не ратифицировал.

Министр подчеркнул, что политика Соединенных Штатов в области стратегической стабильности является проявлением ревизионизма.

Minval.az