Летом 2019 года Грузию посетили 519,2 тысячи туристов из России, что на 1,1% больше, чем в июне-августе 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

Число туристов из России в июне выросло на 30,8% по сравнению с июнем прошлого года, в июле же снизилось на 7,6%, в августе — на 8,5%.

В конце июня отношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси прошли антироссийские протесты из-за визита российской делегации в местный парламент. С 8 июля Россия ввела запрет на прямые полеты между странами.

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