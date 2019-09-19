Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой. По ее мнению, молодой женщине следует обратиться за помощью к государству, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Анонимная героиня программы заявила, что с 14 лет занималась проституцией, чтобы поддержать семью: у нее два маленьких брата, а их мать больна алкоголизмом. Девушка захотела начать другую жизнь, но не знает, как это сделать.

«Лента.ру» отмечает, что Малышева посоветовала ей переехать в другой город и передать заботу о близких государству. По ее мнению, матери девушки требуется лечение, а младших детей в семье следует передать в интернат. Ведущая назвала героиню ответственной и смелой за ее решение кардинально поменять жизнь.

Эксперты в студии заметили, что профессия проститутки сопряжена с огромным количеством рисков, в том числе с опасностью для жизни. Они вспомнили историю погибшей летом Екатерины Семочкиной, которую убил и расчленил ревнивый ухажер. Врач Андрей Продеус также заметил, что такие женщины подвержены не только риску заболеваний половыми инфекциями, но и могут стать бесплодными.

Minval.az