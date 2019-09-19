Таможенники Азербайджана предотвратили реализацию контрабандно ввезенных из Грузии крупной партии спиртных напитков, сообщает пресс-служба Госкомтаможни.

«В ходе проведенной операции был задержан Ханкишиев Заур Вазирага оглу, в машине которого была обнаружена 161 бутылка различных спиртных напитков. Далее был проведен обыск в одной из квартир в поселке Бадамдар, в которой были обнаружены 1286 бутылок спиртных напитков, а также 20,6 тыс. сигарет», — отмечает ведомство.

Общая стоимость изъятых спиртных напитков и табачных изделий составляет 300 тыс.манатов.

Кроме этого, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что житель Баку Джабраиль Тахмазов занимался реализацией контрабандно ввезенных и немаркированных акцизами алкогольных напитков.

«В настоящее время продолжается выявление лиц, причастных к таким незаконным действиям», — подчеркивает ГТК.

Minval.az