В Ереване обнародована программа предстоящего визита «народного премьера» Никола Пашиняна в США. Начнется поездка со штата Калифорния с его крупнейшей армянской общиной, где у Никола Воваевича запланированы и митинг, где он выступит с речью, и встречи с местными армянскими активистами и армянскими же СМИ. Там же, в Калифорнии, бизнес-форум и экскурсия по Силиконовой долине, где «народный премьер» встретится с представителями сферы высоких технологий, в том числе, вернее, главным образом из числа этнических армян. Затем — Нью-Йорк, выступление на Генассамблее ООН (официальный повод для поездки) и встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем. После чего посещение выставки, посвященной армянской «революции», поездка в Колумбийский университет и еще одна встреча с представителями армянской общины. Ожидаемой встречи с Дональдом Трампом в озвученном плане нет. Не удостоится Никол Воваевич аудиенции и у госсекретаря США Майка Помпео. В переводе с политического, полный и унизительный «игнор».

Такой холодный прием был бы серьезной проблемой для любого политика. Но для Пашиняна это уже не проблема, а настоящая катастрофа. Пашинян не сомневался: Запад ну просто обязан осыпать благодеяниями «победителя народной революции». И не просто не сомневался, а строил вполне конкретные и весьма радужные планы на этот счет. И если теперь американская дипломатия ставит его в полный игнор, и в ходе своего визита в США «революционному премьеру» предстоит, пардон, «окучивать диаспору» — это даже не провал и не фиаско, а нечто куда более неприятное. Самым опасным для него — и для Армении как страны — растущая активность этой самой диаспоры на карабахском поле.

Так, Армянский национальный комитет Америки (АНКА) радостно возвестил: глава этой структуры Раффи Амбарян и директор по правительственным вопросам ANCA Тереза Еримян провели переговоры в Госдепартаменте. Со стороны американского дипломатического ведомства во встрече участвовали директор департамента по делам Кавказа и региональным конфликтам Черил Фернандес и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер. Как теперь самодовольно информирует АНКА в своем релизе, ее руководители высказали свои требования к американской дипломатии: ей, во-первых, надлежит противодействовать, по версии АНКА, «азербайджанским провокациям и агрессии». О том, что агрессию совершила Армения и она же занимается провокациями, разумеется, умолчали. Затем потребовали «найти способ преодолеть безответственное сопротивление Баку реализации нацеленных на мир предложений Ройса-Энгеля» — заставить Азербайджан согласиться на отвод снайперов, тяжелого вооружения и неразмещение любого нового оружия вдоль линии соприкосновения, а еще на установку систем «расследования инцидентов». То есть на «заморозку» линии фронта в ее нынешней конфигурации и полную страховку Армении от военного решения конфликта. Наконец, Госдепартамент, уверены в АНКА, ну просто обязан посодействовать перезапуску зашедшего в тупик переговорного процесса «путем замены глубоко порочных и очевидно провальных Мадридских принципов более устойчивым и демократическим подходом к переговорам в рамках Минской группы». То есть как минимум пригласить на переговоры представителей ханкендинского оккупационного режима. И еще не обсуждать вопрос вывода армянских войск с захваченных азербайджанских земель.

Намеренно не будем уточнять, как на эту «армянскую мечту» в изложении АНКА отреагировали в Госдепартаменте. Особенно если вспомнить, как отчаянно в Армении жаловались и жалуются на то, что в политике США нарастает «азербайджанский крен». Важно другое: все происходит после сенсационного интервью Мэтью Брайзы, где он не только подчеркнул, что заявление Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка!» останавливает весь переговорный процесс, но и отметил, что слышал «на самом высоком уровне в Баку», что Пашинян намерен вести переговоры с Азербайджаном до конца. Но сегодня премьер-министр Армении находится под серьезным давлением, в том числе и со стороны АНКА. Отставной американский дипломат добавил: «Карабахский конфликт играет им на руку: дает возможность зарабатывать деньги в США». Нетрудно догадаться: армянским лоббистским группировкам нужен конфликт в рабочем состоянии. Который позволит им собирать пожертвования под что-нибудь более актуальное, чем стенания на тему «геноцида армян» в прямом смысле слова столетней давности, пить кофе с представителями госдепа и вообще находиться в центре внимания. Нелишне вспомнить и заявление небезызвестного Олега Калугина, что уже с семидесятых годов ХХ века американская ячейка «Дашнакцутюн» работала под полным контролем Лубянки, и задуматься, кому еще, кроме армянского лобби, нужно подбрасывать топлива в конфликт, тлеющий вблизи идущих в обход России трубопроводов и дорог. И уж точно лучше не упускать из внимания, что цена войны для граждан Армении, с одной стороны, и для их как бы соотечественников, живущих в той же Калифорнии, в Марселе или Буэнос-Айресе, сильно не совпадает. Развал экономики, бедность, безработица, политическая нестабильность «груз 200» и угроза новой войны — все это мало касается Глендейла или Санта-Барбары. А у Пашиняна, чья власть откровенно «сыпется», сегодня не так много возможностей противостоять этому давлению.

Впрочем, слишком многое указывает на то, что к власти Никол Воваевич пришел, по сути дела не имея четкой стратегии в Карабахе. Точнее, его «стратегия» слишком уж напоминала поведение туземцев с тихоокеанских островов, где некогда возник «культ карго», или «религия самолетопоклонников». Напомним: эти острова находились под протекторатом США, но Вашингтон не особенно вмешивался в жизнь местных племен — по крайней мере пока не вспыхнула война с Японией на Тихом океане. На затерянных островах, жители которых охотились с луком и стрелами, появлялись взлетные полосы и сигнальные огни, там приземлялись американские самолеты и из них выходили белые люди в замечательной одежде с блестящими пуговицами, у них были удивительные вещи: острые ножи, баночки с джемом и разными напитками, фонарики, журналы с красивыми картинками…И все это в прямом смысле слова падало с неба! Потом война кончилась. Американская армия с островов ушла — вместе со всеми замечательными «дарами». А туземцы решили: надо повторить магические ритуалы белых, и тогда волшебные птицы с небесными дарами прилетят уже к ним! Они принялись старательно строить «взлетные полосы» и «диспетчерские вышки», изготавливать подобие наушников из половинок кокосов, обматывать их лианами вместо проводов… — словом, старательно копировать все, что делали в их присутствии белые. А самолеты с «небесными дарами» не прилетали. И это был не тот случай, когда «мечтать не вредно» — слишком увлекшись ожиданием «небесных даров», туземцы еще и забросили свои традиционные занятия, от примитивного земледелия до рыбной ловли и охоты. Со всеми вытекающими.

Никол Пашинян, конечно, не «самолетопоклонник», а прихожанин армяно-григорианской церкви. Но и он не сомневался: стоит только повторить «магические ритуалы», то бишь внешние эффекты «бархатных революций», как на Армению начнут сыпаться «небесные дары» в политическом прочтении, начиная от инвестиций и заканчивая впечатляющей поддержкой в Карабахе. И так уверовал в эти небесные дары после ритуальных плясок под барабаны на площади, что на минуточку забыл о главной задаче — реальном управлении страной и настоящем урегулировании конфликта. Но если теперь «революционный премьер» будет ждать небесных даров уже от диаспоры, а «командные высоты» окажутся в руках политических дельцов из АНКА, это с учетом нынешнего политического расклада будет означать настоящую катастрофу уже не для Пашиняна лично, а для Армении как страны.

Правда, об этом АНКА в своем релизе не напишет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az