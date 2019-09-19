Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.

Об этом со ссылкой на военный источник сообщает портал Avia.pro.

«Россия разрешила сирийским военным привести С-300 в полную боевую готовность и атаковать израильские самолеты в случае малейшей угрозы», — приводит издание слова источника. Собеседник Avia.pro уточнил, что ответственность за использование ЗРК будет полностью нести сирийская сторона.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.

Minval.az