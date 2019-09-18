Процесс делимитации государственной границы между Грузией и Республикой Армения не завершен, и монастырь Худжаби не был передан армянской стороне, пишет «Грузия Онлайн» со ссылкой на заявление МИД Грузии.

По информации ведомства, до завершения делимитации государственной границы местонахождение монастыря Худжаби легально не определяется.

«Между Грузией, и Республикой Армения процесс делимитации государственной границы не завершен.

На уровне правительственной комиссии делимитации стороны согласовали 160 километров государственной границы (примерно 71%).

Идет работа с целью согласования остальных почти 65 километров границы.

Дата завершения работ по делимитации зависит от возможного согласования по всей длине границы между сторонами. Что касается монастыря Худжаби, его местоположение легально не может быть определено до завершения делимитации государственной границы»- заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Вчера в социальной сети Фейсбук была распространена информация, согласно которой делимитация границы с Арменией завершена и монастырь Худжаби передан армянской стороне.

Minval.az