Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации «формулы Штайнмайера». Об этом, как сообщает «Корреспондент», в среду, 18 сентября, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения некоторых пунктов.

Среди них Олифер назвала:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольной Украине участка российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.

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