Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации «формулы Штайнмайера». Об этом, как сообщает «Корреспондент», в среду, 18 сентября, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
По ее словам, представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения некоторых пунктов.
Среди них Олифер назвала:
полное прекращение огня;
обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
установление контроля над неподконтрольной Украине участка российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.