Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и компания OpenAirlines заключили партнерское соглашение по использованию решения SkyBreathe, говорится в сообщении AZAL.

«Данное соглашение носит для AZAL стратегический характер. SkyBreathe Fuel Efficiency — это инновационное решение, использующее алгоритмы обработки большого объема данных, искусственный интеллект и компьютерное обучение для эффективного использования топлива авиакомпаниями и снижения вредных выбросов», — отмечается в сообщении.

«Мы выбрали программное обеспечение SkyBreathe, как один из лучших инструментов в сфере анализа расхода топлива на всех наших рейсах. Программное обеспечение с широкими возможности, как у SkyBreathe, станет для нас отличным ресурсом, который поможет повысить эффективность использования топлива. Тем самым, AZAL также внесет свой вклад в такой важный сегмент, как защита окружающей среды», — отметил директор авиакомпании Джамиль Манизаде, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«В настоящее время авиакомпании сталкиваются с вопросами выбросов углекислого газа в атмосферу. Используя решение SkyBreathe, AZAL сможет сократить затраты, влияющие на этот фактор на 2-5%, таким образом, заняв лидирующую позицию в области охраны окружающей среды», — отметил генеральный директор OpenAirlines Александр Ферей.

В число авиакомпаний, использующих в настоящее время решение Skybreathe в рамках политики защиты экологии и эффективного использования топлива, входят FlyDubai, Air France, Norwegian, Iceland Air и другие.

Minval.az