Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал на одном из командно-наблюдательных пунктов широкомасштабных учений.

После заслушивания докладов командующих видами и родами войск, командиров воинских объединений и соединений, а также других должностных лиц, были уточнены соответствующие задачи по применению сил и средств на местности, передает агентство АПА.

Рекогносцировка местности также была проведена и на других учебных точках.

Министр обороны посетил пункты, созданные в полевых условиях на местности, и учебные точки на различных полигонах, дал соответствующие указания в связи с точным выполнением распоряжений.











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