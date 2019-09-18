19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Будет преобладать юго-западный ветер, который вечером перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 27-31 градуса тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 29-31 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

Minval.az