Известный азербайджанский миллиардер Год Нисанов объяснил причину приглашения на работу Алексея Рогозина. Сына главы «Роскосмоса» уволили из Объединенной авиастроительной корпорации, где он возглавлял авиазавод имени Ильюшина. На новой работе молодому человеку доверено руководство строительством транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» в Москве.

«Ну, он очень грамотный мальчик, я его знаю и думаю, что он будет хорошо учиться, перспективный очень в этом плане», — приводит слова миллиардера РБК.

Проект ТПУ «Нагатинская» предполагает создание многофункционального транспортного хаба и торгово-офисного комплекса, который объединит железнодорожную платформу Нижние Котлы, станцию метро «Нагатинская», восемь направлений городского автотранспорта, а в будущем, возможно, и станцию Верхние Котлы.

Год Нисанов занимает 34-е место в российском списке Forbes с состоянием $3,5 млрд. Он является совладельцем группы «Киевская площадь», которая управляет рядом знаковых объектов недвижимости в Москве, среди которых оптово-розничные рынки «Садовод», «Москва», «Фуд-Сити», торговый центр «Европейский», гостиница «Рэдиссон-Славянская».

Minval.az