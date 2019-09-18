Начальник полиции Армении генерал-майор Валерий Осипян подал премьеру республики Николу Пашиняну заявление об отставке, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня (вчера — ред.) на заседании Совета безопасности был обсужден ряд внутриполитических вопросов, в том числе, отставка директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Был разговор также о необходимости разблокирования полицией закрытых экологами и активистами дорог, ведущих к Амулсарскому золотоносному месторождению», — отмечается в публикациях местных СМИ.

По данным СМИ, Осипян усомнился, что операция по разблокированию дорог пройдет гладко, и обрисовал опасности применения силы против активистов.

«Премьер заявил, что, если начальник полиции не в состоянии, тогда операцией займется командующий войсками полиции Ваге Казарян, чья кандидатура также рассматривается на пост директора Службы нацбезопасности. Разговор в накаленной обстановке привел к тому, что Осипян представил заявление об отставке. Соответствующий указ будет обнародован завтра (сегодня — ред.)», — отмечают СМИ.

В понедельник директор СНБ Армении Артур Ванецян заявил о своей отставке. После этого он выступил с заявлением, отметив, что свое решение «в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий» считает самым обоснованным вариантом служения Армении. Он заявил, что его отставка должна стать сигналом руководству Армении о необходимости отказаться от хаотичных решений.

Minval.az