Армения намерена предложить странам ОДКБ ввести ограничения на продажу стратегического наступательного оружия другим странам, в частности, Азербайджану.

«Армения, как член ОДКБ, получает в бонусном варианте разные виды стратегического наступательного вооружения, но у нас есть проблема, что (такое же оружие — ред.) продается и Азербайджану, и мы, как члены ОДКБ хотим предложить создать какой-то формат, чтобы ограничить такую продажу», — заявил журналистам во вторник председатель постоянной комиссии по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции парламента Армении Микаэл Малкумян по окончании совместного заседания с комитетом Госдумы по делам СНГ во вторник в Москве.

Он отметил, что данный вопрос, в частности, поставки Россией отдельных видов вооружения в Азербайджан представители Армении поднимали на сегодняшнем совместном заседании.

«Мы, конечно, напрямую не можем сказать, чтобы технику не продавали, но предлагаем, чтобы ограничили продажу именно стратегического наступательного вооружения, и будем выступать с такой инициативой на предстоящей в Ереване сессии парламентской ассамблеи ОДКБ», — подчеркнул Малкумян.

«В ноябре в Армении пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ и этот вопрос создания формата для регулирования данного чувствительного вопроса там будет озвучен», — сказал армянский парламентарий.

Он добавил, что «так или иначе данная тема может быть затронута на саммите глав государств ОДКБ», который пройдет в конце ноября в Бишкеке.

Minval.az