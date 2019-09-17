Недельный курс «шоколадных» нафталановых ванн, селфи в которых ульяновской чиновницы Светлана Опенышева вызвало скандал, стоит порядка 650 долларов, сообщили РИА Новости в санатории.

По данным издания Ulpressa, Опенышева, ныне занимающая пост директора областного учреждения «Правительство для граждан», выложила в аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева написала: «Много шоколада не бывает». Пост вызвал критику ульяновского губернатора Сергея Морозова, который назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу. Пост в Instagram, вызвавший критику, удален.

«…Номер полулюкс пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением начинается от 1099 манатов (650 долларов – ред.)», — рассказали агентству в санатории.

Нафталан — уникальный лечебный курорт мирового значения, являющийся единственным месторождением целительной нафталановой нефти. Она известна как эффективное средство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных, урологических, гинекологических заболеваниях.

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