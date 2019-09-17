Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

По его словам, Киевом была достигнута «незначительная, но процедурная победа»: за то, чтобы в повестку сессии был включен пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», было подано 65 голосов, против высказались 17.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в своем Twitter выложил результат голосования, из которого следует, что против решения голосовали Беларусь, Бурунди, Боливия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.

«Включение пункта позволит Украине и международному сообществу «держать руку на пульсе» ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию», – добавил Олег Николенко.

Украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября, отметил он.

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