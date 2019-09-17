Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/09/17 14:00
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
42
В случае инициативы со стороны импортеров туркменского газа, или самого Ашхабада, Азербайджан может рассмотреть возможность транзита туркменского
В Гедабеке произошел несчастный случай. Инцидент отмечен на территории под названием Галакенд.
Армения намерена предложить странам ОДКБ ввести ограничения на продажу стратегического наступательного оружия другим странам, в частности,
Недельный курс »шоколадных» нафталановых ванн, селфи в которых ульяновской чиновницы Светлана Опенышева вызвало скандал, стоит порядка 650
В бакинскую школу номер 162 назначен новый директор.
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Казахстанская компания Kaspi.kz вышла на рынок Азербайджана, купив три площадки объявлений, сообщил в интервью »Интерфакс-Казахстан» председатель правления
Как решить проблему «распиаренного» бакинского метро?
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Сабунчинского района, был задержан и привлечен к ответственности