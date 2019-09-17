Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем — 26-29, в Баку ночью — 19-21, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром в ряде горных районов возможен кратковременный дождь, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 17-22, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Преобладание слабого ветра и комфортной температуры на Абшеронском полуострове благоприятно для метеозависимых людей.

Minval.az