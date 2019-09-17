Казахстанская компания Kaspi.kz вышла на рынок Азербайджана, купив три площадки объявлений, сообщил в интервью «Интерфакс-Казахстан» председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

«Мы уже вышли на рынок Азербайджана. Там у нас самая крупная площадка по торговле автомобилями, недвижимостью и общих новых и поддержанных товаров: Turbo.az (автомобильный рынок), Tap.az (рынок новых и подержанных товаров) и Bina.az (рынок недвижимости). И сейчас мы можем заявить, что уже начали экспортировать инновации Kaspi.kz в Азербайджан», — сказал Ломтадзе.

Вместе с тем, по его словам, Kaspi.kz планирует дальнейшее развитие бизнеса в Центральной Азии и на Кавказе в среднесрочной перспективе.

«Мы смотрим на Среднюю Азию и Кавказ, а это 85 млн человек. С интересом наблюдаем за всеми рынками вокруг нас и ждем, чтобы совпал набор факторов, как по привлекательности этих рынков, так и по темпам их развития. У нас основным локомотивом является мобильное приложение, соответственно, мы планируем развиваться технологически и для нас важно, чтобы инфраструктура была в приемлемом состоянии. Рынок Казахстана – это 18,5 млн человек, рынок Азербайджана – 10 млн. И, как наступит время, мы будем расширяться и на другие рынки», — отметил Ломтадзе.

В состав Kaspi.kz входят маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. По состоянию на 30 июня 2019 года общее количество активных клиентов Kaspi.kz достигло 5,7 млн человек. В первом полугодии 2019 года компания получила общую выручку в размере $598 млн (рост на 34% по сравнению с первым полугодием 2018 года) и чистую прибыль в $203 млн (рост на 54%). В 2018 году, Kaspi.kz был крупнейшим игроком на рынке e-commerce в Казахстане с долей 40,9%.

Акционерами Kaspi.kz являются Baring Vostok Funds — 35%, Ким — 32%, Ломтадзе — 29%, Goldman Sachs — 4%.

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